Гражданин России разлил ядовитое вещество в грузинском аэропорту: есть госпитализированые

"Сотрудники контрразведывательного управления при Службе государственной безопасности Грузии в результате оперативно-розыскной и следственной деятельности задержали гражданина Российской Федерации Дмитрия Б. Следствие установило, что 2 июля 2018 Дмитрий Б. пролил жидкость, содержащую вредное вещество для здоровья, в кассационной кассе одной из авиакомпаний в помещении вылета международного аэропорта Тбилиси", - говорится в сообщении

Расследование осуществляет Департамент контрразведки при Государственной службе безопасности Грузии.



По информации DW, в результате инцидента были госпитализированы 7 человек. У некоторых из них наблюдались симптомы отравления, такие как рвота, помутнение сознания, раздражение слизистых глаз и ротовой полости.



Не сообщается, были ли действия задержанного преднамеренными. Также нет подробностей о том, какое ядовитое вещество могло находиться у россиянина.



Напомним, пострадавшие в британском городе Эймсбери люди были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". С таким утверждением выступил в пятницу на брифинге с журналистами шеф контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу.



Как сообщал УНН, британская полиция считает, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии в марте этого года причастны два человека, которые покинули Соединенное Королевство на следующий день. И, скорее всего находятся в России.