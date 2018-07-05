Гражданин России разлил ядовитое вещество в грузинском аэропорту: есть госпитализированые

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Контрразведывательную орган при Службе государственной службы безопасности Грузии задержал гражданина России Дмитрия Б в связи с инцидентом в аэропорту Тбилиси. Мужчину обвиняют в том, что он разлил жидкость, содержащую вредное для здоровья вещество у кассы одной из авиакомпаний в зале вылета Тбилисского международного аэропорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы государственной безопасности Грузии.

"Сотрудники контрразведывательного управления при Службе государственной безопасности Грузии в результате оперативно-розыскной и следственной деятельности задержали гражданина Российской Федерации Дмитрия Б. Следствие установило, что 2 июля 2018 Дмитрий Б. пролил жидкость, содержащую вредное вещество для здоровья, в кассационной кассе одной из авиакомпаний в помещении вылета международного аэропорта Тбилиси", - говорится в сообщении

Расследование осуществляет Департамент контрразведки при Государственной службе безопасности Грузии.

По информации DW, в результате инцидента были госпитализированы 7 человек. У некоторых из них наблюдались симптомы отравления, такие как рвота, помутнение сознания, раздражение слизистых глаз и ротовой полости.

Не сообщается, были ли действия задержанного преднамеренными. Также нет подробностей о том, какое ядовитое вещество могло находиться у россиянина.

Напомним, пострадавшие в британском городе Эймсбери люди были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". С таким утверждением выступил в пятницу на брифинге с журналистами шеф контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу.

Как сообщал УНН, британская полиция считает, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии в марте этого года причастны два человека, которые покинули Соединенное Королевство на следующий день. И, скорее всего находятся в России.

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