Колективу прокуратури Вінничини представили нового обласного прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов представив нового прокуратура Вінницької області Олександра Бутовича. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов представив колективу прокуратури Вінницької області нового керівника – Олександра Бутовича", - сказано у повідомленні.
Так, Мамедов зазначив, що рівень злочинності в регіоні є меншим від загальнодержавного, проте є ряд негативних тенденцій. Зокрема, достатньо високою залишається злочинність серед неповнолітніх.
"Сподіваюсь, що область покращить результати, а люди будуть відчувати себе захищеними. Новий прокурор області зарекомендував себе як досвідчений прокурор, керівник та професіонал", - підкреслив заступник Генпрокурора.
Довідка: Олександр Бутович народився 23 березня 1973 року. В органах прокуратури працює з 1998 року. До призначення займав посаду начальника Департаменту нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації, Офісу Генерального прокурора.
Нагадаємо, в Україні з 1 липня розпочнеться останній етап атестації прокурорів, а саме проведення співбесіди з метою виявлення відповідності прокурора вимогам професійної компетентності.