Колективу прокуратури Вінничини представили нового обласного прокурора

"Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов представив колективу прокуратури Вінницької області нового керівника – Олександра Бутовича", - сказано у повідомленні.

Так, Мамедов зазначив, що рівень злочинності в регіоні є меншим від загальнодержавного, проте є ряд негативних тенденцій. Зокрема, достатньо високою залишається злочинність серед неповнолітніх.

"Сподіваюсь, що область покращить результати, а люди будуть відчувати себе захищеними. Новий прокурор області зарекомендував себе як досвідчений прокурор, керівник та професіонал", - підкреслив заступник Генпрокурора.

Довідка: Олександр Бутович народився 23 березня 1973 року. В органах прокуратури працює з 1998 року. До призначення займав посаду начальника Департаменту нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, інших заходів примусового характеру у місцях несвободи, а також пробації, Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня розпочнеться останній етап атестації прокурорів, а саме проведення співбесіди з метою виявлення відповідності прокурора вимогам професійної компетентності.