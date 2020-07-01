Коллективу прокуратуры Винницкой области представили нового областного прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов представил нового прокуратура Винницкой области Александра Бутовича. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов представил коллективу прокуратуры Винницкой области нового руководителя - Александра Бутовича", - говорится в сообщении.
Так, Мамедов отметил, что уровень преступности в регионе меньше общегосударственного, однако есть ряд негативных тенденций. В частности, достаточно высокой остается преступность среди несовершеннолетних.
"Надеюсь, что область улучшит результаты, а люди будут чувствовать себя защищенными. Новый прокурор области зарекомендовал себя как опытный прокурор, руководитель и профессионал", - подчеркнул заместитель Генпрокурора.
Справка: Александр Бутович родился 23 марта 1973 года. В органах прокуратуры работает с 1998 года. До назначения занимал должность начальника Департамента надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам, других мер принудительного характера в местах несвободы, а также пробации, Офиса Генерального прокурора.
Напомним, в Украине с 1 июля начнется последний этап аттестации прокуроров, а именно проведение собеседования с целью обнаружения соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности.