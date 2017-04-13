Громадський транспортДніпра працюватиме на Великдень та у поминальні дні у черговому режимі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 13 квітня. УНН. У великодню ніч у Дніпрі в черговому режимі працюватимуть автобусні, трамвайні і тролейбусні маршрути, а в поминальні дні до кладовищ можна буде дістатися спеціальними маршрутами. Про це повідомив заступник начальника управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Олександр Лещенко, передає УНН.
“Для забезпечення пасажирських перевезень у Дніпрі у великодню ніч, з 22:00 15 квітня до 6:00 16 квітня, у черговому режимі працюватимуть 19 автобусних маршрутів. Це переважно ті маршрути, які зв’язують житлові масиви з центром міста”, — розповів О.Лещенко.
Зокрема, у ніч проти Паски працюватимуть такі автобусні маршрути:
№ 4 “вул. Моторна — пл. Старомостова”; № 9 “вул. Мостова — вул. Пастера”; № 10 “вул. Ялинова — вул. Виробнича”; № 38 “ж/м Лівобережний −3 — вул. Глінки”; № 43 “вул. Семафорна — вул. Гопнер”; № 57А “вул. П. Калнишевського — вул. Глінки”; № 76 "ж/м Лівобережний −3 — вул. Робоча (вул. Каверіна)“;№ 82 “вул. Передова — пл. Старомостова”; № 87А “просп. Б. Хмельницького (кільцевий)”; № 101А “ж/м Тополя-3 — пл. Вокзальна”;
№ 113 “вул. Фабрична — вул. Центральна”; № 124 “ж/м Ломівський — 1 (кільцевий)”; № 125 “ж/м Ломівський —1 (кільцевий)”; № 136А “просп. Б. Хмельницького — вул. Ширмова”; № 146А, 146Б “вул. Криворізька (кільцевий)”;
№ 155 “ж/м Тополя- 3 — пл. Вокзальна”; № 156 “ж/м Парус — Запорізьке шосе (Космічний майдан)”;
№ 157А “ж/м Сокіл — пр. І. Мазепи”.
У поминальні дні працюватимуть спеціальні маршрути.
“Деякі кладовища обслуговуються транзитними маршрутами. Водночас є й такі, до яких транспорт не доїжджає, тому організовуємо додаткові маршрути або продовжуватимемо вже наявні до кладовищ. Вони працюватимуть за таким графіком: 22 та 23 квітня — з 8:00 до 17:00, 24 квітня — з 8:00 до 14:00. Автобуси, які використовуватимуться для обслуговування кладовищ, будуть позначені літерою “К”, — сказав О.Лещенко.
Нагадаємо, 13 квітня УНН повідомляв, що на свята призначено додатковий потяг з Києва до Чернівців