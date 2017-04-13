Громадський транспортДніпра працюватиме на Великдень та у поминальні дні у черговому режимі

ukru
18:53 • 66581 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 85473 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 111787 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 120518 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 169826 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121064 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109754 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133827 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121229 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123366 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.3 м/с
82 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 126515 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

27 березня, 17:24 • 43862 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 51394 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

18:10 • 44385 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

18:20 • 33183 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 66581 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 126515 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 169826 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 198565 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 209096 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 84905 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115799 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142005 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131687 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162219 перегляди
Актуальне
Громадський транспортДніпра працюватиме на Великдень та у поминальні дні у черговому режимі

Громадський транспортДніпра працюватиме на Великдень та у поминальні дні у черговому режимі

Київ • УНН

 • 8308 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 13 квітня. УНН. У великодню ніч у Дніпрі в черговому режимі працюватимуть автобусні, трамвайні і тролейбусні маршрути, а в поминальні дні до кладовищ можна буде дістатися спеціальними маршрутами. Про це повідомив заступник начальника управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Олександр Лещенко, передає УНН.

“Для забезпечення пасажирських перевезень у Дніпрі у великодню ніч, з 22:00 15 квітня до 6:00 16 квітня, у черговому режимі працюватимуть 19 автобусних маршрутів. Це переважно ті маршрути, які зв’язують житлові масиви з центром міста”, — розповів О.Лещенко.

Зокрема, у ніч проти Паски працюватимуть такі автобусні маршрути:
№ 4 “вул. Моторна — пл. Старомостова”; № 9 “вул. Мостова — вул. Пастера”; № 10 “вул. Ялинова — вул. Виробнича”; № 38 “ж/м Лівобережний −3 — вул. Глінки”; № 43 “вул. Семафорна — вул. Гопнер”; № 57А “вул. П. Калнишевського — вул. Глінки”; № 76 "ж/м Лівобережний −3 — вул. Робоча (вул. Каверіна)“;№ 82 “вул. Передова — пл. Старомостова”; № 87А “просп. Б. Хмельницького (кільцевий)”; № 101А “ж/м Тополя-3 — пл. Вокзальна”;
№ 113 “вул. Фабрична — вул. Центральна”; № 124 “ж/м Ломівський — 1 (кільцевий)”; № 125 “ж/м Ломівський —1 (кільцевий)”; № 136А “просп. Б. Хмельницького — вул. Ширмова”; № 146А, 146Б “вул. Криворізька (кільцевий)”;
№ 155 “ж/м Тополя- 3 — пл. Вокзальна”; № 156 “ж/м Парус — Запорізьке шосе (Космічний майдан)”;
№ 157А “ж/м Сокіл — пр. І. Мазепи”.

У поминальні дні працюватимуть спеціальні маршрути.

“Деякі кладовища обслуговуються транзитними маршрутами. Водночас є й такі, до яких транспорт не доїжджає, тому організовуємо додаткові маршрути або продовжуватимемо вже наявні до кладовищ. Вони працюватимуть за таким графіком: 22 та 23 квітня — з 8:00 до 17:00, 24 квітня — з 8:00 до 14:00. Автобуси, які використовуватимуться для обслуговування кладовищ, будуть позначені літерою “К”, — сказав О.Лещенко.

Нагадаємо, 13 квітня УНН повідомляв, що на свята призначено додатковий потяг з Києва до Чернівців

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$276.69
Brent
$73.35
Bitcoin
$87,308.70
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.31
Ethereum
$2,005.76