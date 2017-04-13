Громадський транспортДніпра працюватиме на Великдень та у поминальні дні у черговому режимі

“Для забезпечення пасажирських перевезень у Дніпрі у великодню ніч, з 22:00 15 квітня до 6:00 16 квітня, у черговому режимі працюватимуть 19 автобусних маршрутів. Це переважно ті маршрути, які зв’язують житлові масиви з центром міста”, — розповів О.Лещенко.

Зокрема, у ніч проти Паски працюватимуть такі автобусні маршрути:

№ 4 “вул. Моторна — пл. Старомостова”; № 9 “вул. Мостова — вул. Пастера”; № 10 “вул. Ялинова — вул. Виробнича”; № 38 “ж/м Лівобережний −3 — вул. Глінки”; № 43 “вул. Семафорна — вул. Гопнер”; № 57А “вул. П. Калнишевського — вул. Глінки”; № 76 "ж/м Лівобережний −3 — вул. Робоча (вул. Каверіна)“;№ 82 “вул. Передова — пл. Старомостова”; № 87А “просп. Б. Хмельницького (кільцевий)”; № 101А “ж/м Тополя-3 — пл. Вокзальна”;

№ 113 “вул. Фабрична — вул. Центральна”; № 124 “ж/м Ломівський — 1 (кільцевий)”; № 125 “ж/м Ломівський —1 (кільцевий)”; № 136А “просп. Б. Хмельницького — вул. Ширмова”; № 146А, 146Б “вул. Криворізька (кільцевий)”;

№ 155 “ж/м Тополя- 3 — пл. Вокзальна”; № 156 “ж/м Парус — Запорізьке шосе (Космічний майдан)”;

№ 157А “ж/м Сокіл — пр. І. Мазепи”.

У поминальні дні працюватимуть спеціальні маршрути.

“Деякі кладовища обслуговуються транзитними маршрутами. Водночас є й такі, до яких транспорт не доїжджає, тому організовуємо додаткові маршрути або продовжуватимемо вже наявні до кладовищ. Вони працюватимуть за таким графіком: 22 та 23 квітня — з 8:00 до 17:00, 24 квітня — з 8:00 до 14:00. Автобуси, які використовуватимуться для обслуговування кладовищ, будуть позначені літерою “К”, — сказав О.Лещенко.

Нагадаємо, 13 квітня УНН повідомляв, що на свята призначено додатковий потяг з Києва до Чернівців