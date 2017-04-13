Общественный транспортДнепра будет работать на Пасху и в поминальные дни в дежурном режиме

“Для обеспечения пассажирских перевозок в Днепре в пасхальную ночь, с 22:00 15 апреля по 6:00 16 апреля, в дежурном режиме будут работать 19 автобусных маршрутов. Это в основном те маршруты, которые связывают жилые массивы с центром города ”, - рассказал О.Лещенко.

В частности, в ночь на Пасхи работать такие автобусные маршруты:

№ 4 “ул.Моторная — пл. Старомостова ”; № 9 “ул.Мостовая — ул.Пастера ”; №10 “ул.Еловая — ул.Производственная ”; № 38 “ж / м Левобережный −3 — ул.Глинки ”; № 43 “ул.Семафорная — ул.Гопнер ”; № 57А “ул.П.Калнышевского — ул.Глинки ”; № 76 “ж/м Левобережный −3 -ул.Рабочая (ул. Каверина)”, № 82 “ул.Передовая — ул.Старомостова”, № 87А “просп. Б.Хмельницкого (кольцевой)”, № 101А “ж / м Тополь-3 — пл. Вокзальная”;

№ 113 “ул.Фабричная — ул. Центральная ”; № 124 “ж / м Ломивський — 1 (кольцевой)”; № 125 “ж / м.Ломивський 1 (кольцевой)”; № 136А “просп. Б. Хмельницкого — ул.Ширмового ”; № 146А, 146Б “ул.Криворожская (кольцевой) ”;

№ 155 “ж /мТополя- 3 — пл.Вокзальная ”; №156 “ж / м Парус — Запорожское шоссе (Космический площадь)”;

№ 157А “ж / м Сокол — пр.И.Мазепы”.

В поминальные дни будут работать специальные маршруты.

“Некоторые кладбища обслуживаются транзитными маршрутами. В то же время есть и такие, в которых транспорт не доезжает, поэтому организуем дополнительные маршруты или продолжим уже имеющиеся к кладбищам. Они будут работать по следующему графику: 22 и 23 апреля — с 8:00 до 17:00, 24 апреля — с 8:00 до 14:00. Автобусы, которые будут использоваться для обслуживания кладбищ, будут обозначены буквой “К”, — сказал О.Лещенко.

Напомним, 13 апреля сообщал, что на праздники назначен дополнительный поезд из Киева в Черновцы