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Громадські діячі виступили за обов'язкове декларування членів громадський об'єднань

Громадські діячі виступили за обов'язкове декларування членів громадський об'єднань

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Громадська організація "Національний інтерес України" звернулася до Великої палати Конституційного Суду України з клопотанням про залучення учасника конституційного провадження у справі розгляду та перевірки закону про обов’язкове електронне декларування членів громадських об’єднань на відповідність щодо норм Конституції. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила громадська організація "Національний інтерес України", передає УНН.

"Сьогодні, наша організація ГО “Національний інтерес України” звернулася до Великої палати Конституційного Суду України з клопотанням про залучення учасника конституційного провадження у справі за об’єднаним конституційним провадженням за поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та поданням народних депутатів України. Мова йде про засідання, де вельмишановний суд буде розглядати та перевіряти норму закону про обов’язкове електронне декларування членів громадських об’єднань на відповідність щодо норм Конституції", - повідомили правозахисники.

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Вони додали, що "вважали і вважаємо, що організації, які перебувають на повному або частковому фінансуванні із-за кордону, які отримують гранти від посольств іноземних держав, організацій та фізичних осіб, а також приймають участь у законотворчості чи впливають на процеси кадрових призначень чиновників – мають надавати і фінансову звітність. Адже існує загроза, що такі організації можуть захищати не Національні Інтереси України, а лобіювати інтереси донорів, у тому числі й з країни агресора".

Громадські діячі стверджують, на теперішній час є низка фактів про нехтування Національним Інтересами України низкою ГО, які підпадають під предмет спору даної справи.

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"Зокрема голова БО "100 відсотків життя" Дмитро Шерембей не подав декларацію до Національного агентства з питань запобігання корупції; член правління ГО "Центр протидії корупції" Олександра Устинова виказала зневажливе ставлення до Держави додавши до декларації собак та котів; а також у відношенні до членів ГО "Центр протидії корупції", яке очолює Віталій Шабунін, відкрито кримінальне провадження по підозрі в ухиленні від сплати податків, що базується на виводі грантових коштів з рахунків ГО на власні рахунки та подальшого виводу їх в готівку. З огляду на викладене, керуючись статтями 70, 72, 81 Закону України "Про Конституційний Суд України". Просимо:Залучити ГО "Національний інтерес України" до участі в об’єднаному конституційному провадженні за поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини №5/2980(18) від 14.06.2018 та поданням 65 народних депутатів України №3/3728(18) від 20.07.2018", - додали активісти.

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