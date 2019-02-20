Общественные деятели выступили за обязательное декларирование членов общественный объединений

"Сегодня наша организация ОО "Национальный интерес Украины" обратилась в Большую палату Конституционного Суда Украины с ходатайством о привлечении участника конституционного производства по делу по объединенным конституционным производством по представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и представлению народных депутатов Украины. Речь идет о заседании, где уважаемый суд будет рассматривать и проверять положения об обязательном электронное декларирование членов общественных объединений на соответствие по нормам Конституции", - сообщили правозащитники.



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Они добавили, что "считали и считаем, что организации, которые находятся на полном или частичном финансировании из-за границы, которые получают гранты от посольств иностранных государств, организаций и физических лиц, а также принимают участие в законотворчестве влияют на процессы кадровых назначений чиновников - должны предоставлять и финансовой отчетности. Ведь существует угроза, что такие организации могут защищать не Национальные интересы Украины, а лоббировать интересы доноров, в том числе и из страны агрессора".



Общественные деятели утверждают, в настоящее время есть ряд фактов о пренебрежении Национальными Интересами Украины рядом ГО, подпадающих под предмет спора данного дела.



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"В частности председатель БО "100 процентов жизни" Дмитрий Шерембей не подал декларацию Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, член правления ОО" Центр противодействия коррупции "Александра Устинова выразила пренебрежительное отношение к государству добавив к декларации собак и кошек, а также в отношении членов ОО "Центр противодействия коррупции", которое возглавляет Виталий Шабунин, открыто уголовное производство по подозрению в уклонении от уплаты налогов, основанный на вывод грантовых средств со счетов ГО на собственные счета и дальнейшего вывода их в наличку. Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 70, 72, 81 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины". Просим: Привлечь ОО "Национальный интерес Украины" к участию в объединенном конституционном производстве по представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека № 5/2980 (18) от 14.06.2018 и представлению 65 народных депутатов Украины №3 / 3728 (18) от 20.07.2018", - добавили активисты.