Громади Донеччини за добу зазнали численних пошкоджень через ворожі обстріли. Є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. За добу через ворожі обстріли громад Донецької області пошкоджено десятки домівок, господарські споруди, завод. В деяких населених пунктах ворожим вогнем вкривало одразу кілька вулиць. Повідомляється про постраждалих, передає УНН з посиланням на в.о. начальника ОВА Ігоря Мороза.
Деталі
На Волноваському напрямку пошкоджено 4 будинки у Новоукраїнці. Вугледар зазнав 35 обстрілів і 2 авіаударів.
На Донецькому напрямку впродовж ночі відбувалися обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади. У Красногорівці поранено 1 людину.
На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено 11 багатоквартирних будинків, 3 приватні будинки і 3 господарчі споруди.
Костянтинівська громада зазнала 7 обстрілів: пошкоджено 4 приватні будинки і завод у Костянтинівці, господарчі приміщення в Іванопіллі і 3 приватні будинки у Новодмитрівці.
У Торецькій громаді пошкоджено 3 будинки: 2 у Неліпівці і 1 у Дружбі.
На Лисичанському напрямку під вогнем 3 вулиці у Сіверську і 3 вулиці у Переїзному Званівської громади. Зафіксовано 10 обстрілів Лиманської громади.
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