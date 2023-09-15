Громады Донетчины за сутки получили многочисленные повреждения из-за вражеских обстрелов. Есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. За сутки из-за вражеских обстрелов громад Донецкой области повреждены десятки домов, хозяйственные постройки, завод. В некоторых населенных пунктах вражеским огнем покрывало сразу несколько улиц. Сообщается о пострадавших, передает УНН с ссылкой на и.о. начальника ОВА Игоря Мороза.
Детали
На Волновахском направлении повреждены 4 дома в Новоукраинке. Угледар подвергся 35 обстрелам и 2 авиаударам.
На Донецком направлении в течение ночи происходили обстрелы Авдеевки и окрестностей Очеретинской громады. В Красногоровке ранен 1 человек.
На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 11 многоквартирных домов, 3 частных дома и 3 хозяйственные постройки.
Константиновская громада подверглась 7 обстрелам: повреждены 4 частных дома и завод в Константиновке, хозяйственные помещения в Иванополье и 3 частных дома в Новодмитровке.
В Торецкой громаде повреждены 3 дома: 2 в Нелиповке и 1 в Дружбе.
На Лисичанском направлении под огнем 3 улицы в Северске и 3 улицы в Переездном Звановской громады. Зафиксировано 10 обстрелов Лиманской громады.
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