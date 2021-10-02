Гривня увійшла до десятки найприбутковіших валют

Деталі

Зазначимо, українська валюта знаходиться на шостому місці. За січень-вересень 2021 року вона зміцнилася по відношенню до долара на 7%.

Сейшельська рупія на цьому тижні зміцнилася на 2,9% по відношенню до долара, в результаті чого її приріст у 2021 році склав 60% - кращий результат серед 146 валют, за даними Bloomberg у всьому світі. Це одна з п'яти африканських валют, що увійшли в десятку кращих в цьому році.

На другому місці в рейтингу замбійська квача, на третьому - мозамбікський метікал, на четвертому - вірменський драм, на п'ятому - ангольська квача.

Також в десятку валют, які найбільш зміцнилися увійшли грузинський ларі, білоруський рубль, угандійський шилінг і домініканський песо.

Доповнення

Станом на 2 жовтня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,62 грн/дол.