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Гриценко відмовився очолити Міноборони у 2014 році - Луценко

Гриценко відмовився очолити Міноборони у 2014 році - Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Анатолій Гриценко заперечує звинувачення в нерішучості від Юрія Луценка. Але при цьому зізнається, що дійсно не має досвіду керівництва військовими операціями, передає УНН.

У нещодавньому інтерв’ю виданню “Гордон” генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що Анатолій Гриценко у 2014 році відмовився від пропозиції очолити Міністерство оборони або Генштаб ЗСУ. На питання про те, чи бачить він можливим президентом Анатолія Гриценка, Луценко відзначив: “Ні, не бачу. Я вважаю, що людина, яка на моїх очах відмовилася обійняти посаду міністра оборони, начальника Генштабу або керівника інших силових структур після перемоги Порошенка, не може претендувати на те, щоб стати верховним головнокомандувачем”.

На уточнення, чи справді Юрій Луценко був очевидцем відмови, генпрокурор відповів ствердно: “Так точно”.

Сам Гриценко у коментарі BBC News Україна факт такої зустрічі за участі Луценка заперечує: “Ми з ним не зустрічалися і таких пропозицій мені не надходило”. А щодо ідеї очолити Генштаб, Гриценко назвав її “нереалістичною”: “Начальник Генштабу — це старший військовий начальник, головнокомандувач військових сил. Людина, яка володіє питаннями тактики і стратегії, знає взаємодію всіх видів збройних сил, вміє планувати операції. Я не хочу надувати щоки — я цього не вмію. Я не командував корпусами чи арміями”, — пояснив пан Гриценко.

У грудні Міхеїл Саакашвілі розповідав, що в 2013 році під час Революції Гідності на його очах Анатолій Гриценко відмовився від пропозиції очолити самооборону Майдану, а потім зник на декілька днів. Саакашвілі різко розкритикував Анатолія Гриценка за відсутність рішучості та нездатність протистояти небезбечним викликам, що постали перед Україно.

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