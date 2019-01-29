Гриценко отказался возглавить Минобороны в 2014 году - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Анатолий Гриценко отрицает обвинения в нерешительности от Юрия Луценко. Но, при этом признается, что действительно не имеет опыта руководства военными операциями, передает УНН.
В недавнем интервью изданию “Гордон” генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что Анатолий Гриценко в 2014 году отказался от предложения возглавить Министерство обороны или Генштаб ВСУ. На вопрос о том, видит ли он возможным президентом Анатолия Гриценко, Луценко отметил: “Нет, не вижу. Я считаю, что человек, который на моих глазах отказалась занять пост министра обороны, начальника Генштаба или руководителя других силовых структур после победы Порошенко, не может претендовать на то, чтобы стать верховным главнокомандующим”.
На уточнение, действительно Юрий Луценко был очевидцем отказа, генпрокурор ответил утвердительно: “Так точно”.
Сам Гриценко в комментарии BBC News Украина факт такой встречи с участием Луценко отрицает: “Мы с ним не встречались и таких предложений мне не поступало”.
А по идее возглавить Генштаб, Гриценко назвал ее “нереалистичной”: “Начальник Генштаба — это старший военный начальник, главнокомандующий вооруженных сил. Человек, который владеет вопросами тактики и стратегии, знает взаимодействие всех видов вооруженных сил, умеет планировать операции. Я не хочу надувать щеки — я этого не умею. Я не командовал корпусами или армиями”, — пояснил господин Гриценко.
В декабре Михаил Саакашвили рассказывал, что в 2013 году во время Революции Достоинства на его глазах Анатолий Гриценко отказался от предложения возглавить самооборону Майдана, а потом исчез на несколько дней. Саакашвили резко раскритиковал Анатолия Гриценко за отсутствие решительности и неспособность противостоять опасным вызовам, которые стоят перед Украиной.