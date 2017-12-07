Гриценко прокоментував порушення в Росії кримінальної справи проти нього
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко прокоментував порушення проти нього кримінальної справи у Росії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Слідчий комітет Росії сьогодні порушив проти мене кримінальну справу за „публічні заклики до здійснення терористичної діяльності“. На підставі мого виступу 2 липня в ефірі 112-го каналу, де я коментував теракт в центрі Києва, коли диверсанти підірвали автомобіль і вбили керівника спецпідрозділу ГУР полковника Максима Шаповала”, — написав А.Гриценко.
За його словами, відкриття проти нього провадження в Росії — це “цинічно і гидко”. Також він здивувався, чому справу порушили лише зараз.
"Журналісти дзвонять, просять прокоментувати. Скажу коротко: маразм крєпчаєт", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, 7 грудня СК РФ порушив кримінальну справу проти екс-міністра оборони України.