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Гриценко прокомментировал открытое в России уголовное дело против него

Гриценко прокомментировал открытое в России уголовное дело против него

Киев  •  УНН

 • 13769 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко прокомментировал возбуждение против него уголовного дела в России. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Следственный комитет России сегодня возбудил против меня уголовное дело за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". На основании моего выступления 2 июля в эфире 112-го канала, где я комментировал теракт в центре Киева, когда диверсанты взорвали автомобиль и убили руководителя спецподразделения ГУР полковника Максима Шаповала", - написал А.Гриценко.

По его словам, открытие против него производства в России - это "цинично и мерзко". Также он удивился, почему дело возбудили только сейчас.

"Журналисты звонят, просят прокомментировать. Скажу коротко: маразм крепчает", - отметил он.

Как сообщал УНН, СК РФ возбудил уголовное дело против экс-министра обороны Украины.

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