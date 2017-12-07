Гриценко прокомментировал открытое в России уголовное дело против него

"Следственный комитет России сегодня возбудил против меня уголовное дело за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". На основании моего выступления 2 июля в эфире 112-го канала, где я комментировал теракт в центре Киева, когда диверсанты взорвали автомобиль и убили руководителя спецподразделения ГУР полковника Максима Шаповала", - написал А.Гриценко.

По его словам, открытие против него производства в России - это "цинично и мерзко". Также он удивился, почему дело возбудили только сейчас.

"Журналисты звонят, просят прокомментировать. Скажу коротко: маразм крепчает", - отметил он.

Как сообщал УНН, СК РФ возбудил уголовное дело против экс-министра обороны Украины.