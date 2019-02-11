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Гриценка звинуватили у маніпуляціях з Facebook

Гриценка звинуватили у маніпуляціях з Facebook

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Анатолій Гриценко повідомив, що створив публічну сторінку на Facebook та розпочав процес перенесення туди всіх друзів та читачів з його особистої сторінки політика. Гриценко стверджує, що він не купував готову сторінку, а створив нову, куди й переніс всю інформацію. Але користувачі Facebook неоднозначно відреагували на новину, бо станом на зараз існує одночасно декілька сторінок політика, контент та кількість підписників яких - відрізняється. Про це повідомляє УНН з посиланням на Gazeta.ua.

Читачі звернули увагу, що кількість лайків під кожним постом нової публічної сторінки не корелюється з кількістю фоловерів. При 128 тис. підписниках, на останній пост політика відреагували лише близько 400 осіб, що не є природнім для такої кількості фанів сторінки.

Також серед фоловерів нової сторінки чомусь опинились користувачі, котрі раніше не були підписані на особисту сторінку Гриценка. Зокрема користувач Роман Шрайк стверджує, що не підписувався на жодну сторінку Гриценка у Facebook але чомусь опинився серед фоловерів. Користувач Таня Котенко дивується – яким чином її померлий знайомий опинився серед тих, хто вподобав нову сторінку? Користувач Леся Рихтер дивується, чому на старій сторінці Гриценка було тільки троє її друзів, а на новій сторінці – аж 93. Також читачі звернули увагу, що при відсутності реклами, за останні кілька днів кількість нових лайків публічної сторінки Гриценка неприродньо зростає.

В коментарях до посту Гриценка читачі натякають, що за допомогою спеціалістів політик намагається "накрутити" кількість фанів нової публічної сторінки.

Схожу стратегію використовував Віктор Медведчук. Він завів аккаунт у Facebook в 2012 році, і декілька місяців його аккаунт нічим не відрізнявся від сторінок політиків-новачків. Але одного дня він раптово став зіркою Facebook отримавши більше 77 тис. фоловерів. Активісти розібрались в ситуації і стверджували, що така кількість фоловерів була отримана Медведчуком за рахунок одноразових ботів, створених в Росії та Казахстані. Адміністрація Facebook втрутилась в ситуації і станом на зараз сторінки Віктора Медведчука мають всього 1300-1500 фоловерів.







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