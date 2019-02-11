Гриценко обвинили в манипуляциях с Facebook

Читатели обратили внимание, что количество лайков под каждым постом новой публичной страницы не коррелируется с количеством фолловеров. При 128 тыс. подписчиков, на последний пост политика отреагировали лишь около 400 человек, не является естественным для такого количества фанов страницы.

Также среди фолловеров новой страницы почему-то оказались пользователи, которые ранее не были подписаны на личную страницу Гриценко. В частности пользователь Роман Шрайк утверждает, что не подписывался ни на одну страницу Гриценко в Facebook но почему-то оказался среди фолловеров. Пользователь Таня Котенко удивляется - каким образом ее умерший знакомый оказался среди тех, кто полюбил другую страницу? Пользователь Леся Рихтер удивляется, почему на старой странице Гриценко было только трое ее друзей, а на новой странице - вплоть 93. Также читатели обратили внимание, что при отсутствии рекламы, за последние несколько дней количество новых лайков публичной страницы Гриценко неестественно растет.

В комментариях к посту Гриценко читатели намекают, что с помощью специалистов политик пытается "накрутить" количество фанов новой публичной страницы.

Похожую стратегию использовал Виктор Медведчук. Он завел аккаунт в Facebook в 2012 году, и несколько месяцев его аккаунт ничем не отличался от страниц политиков новичков. Но однажды он внезапно стал звездой Facebook получив более 77 тыс. фолловеров. Активисты разобрались в ситуации и утверждали, что такое количество фолловеров было получена Медведчуком за счет одноразовых ботов, созданных в России и Казахстане. Администрация Facebook вмешалась в ситуации и по состоянию на сейчас страницы Виктора Медведчука имеют всего 1300-1500 фолловеров.















