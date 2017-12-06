Грицак запевнив, що у СБУ немає проблем у співпраці з іншими правоохоронними органами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Голова СБУ запевняє, що очолювана ним структура немає проблем у співпраці з іншими правоохоронними структурами. Про це сьогодні у Верховній Раді заявив голова СБУ Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
“Я не можу коментувати дії своїх колег. Але зазначу, у нас доволі нормальна робоча взаємодія як з НАБУ, так і з ГПУ, з міністерством внутрішніх справ та іншими суб єктами оперативно-розшукової діяльності... Ми будемо робити все, щоб співпрацювати разом. Ми будемо робити все, щоб отримувати результат у боротьбі з корупцією”, — сказав В.Грицак.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор Ю.Луценко вважає, що директора НАБУ А.Ситника слід притягнути до кримінальної відповідальності.