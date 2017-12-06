Грицак заверил, что в СБУ нет проблем с другими правоохранительными органами

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 68922 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 45692 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 106304 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107792 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 125456 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105331 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107288 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113057 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117352 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Грицак заверил, что в СБУ нет проблем с другими правоохранительными органами

Грицак заверил, что в СБУ нет проблем с другими правоохранительными органами

Киев  •  УНН

 • 9210 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Председатель СБУ уверяет, что у возглавляемой им структуры нет проблем в сотрудничестве с другими правоохранительными структурами. Об этом сегодня в Верховной Раде заявил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент УНН.

"Я не могу комментировать действия своих коллег. Но отмечу, у нас довольно нормальное рабочее взаимодействие как с НАБУ, так и с ГПУ, с Министерством внутренних дел и другими субъектами оперативно-розыскной деятельности... Мы будем делать все, чтобы сотрудничать вместе. Мы будем делать все, чтобы получать результат в борьбе с коррупцией", - сказал В.Грицак.

Как сообщал УНН, Генпрокурор Ю.Луценко считает, что директора НАБУ А.Сытника следует привлечь к уголовной ответственности.

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