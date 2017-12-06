Грицак заверил, что в СБУ нет проблем с другими правоохранительными органами

"Я не могу комментировать действия своих коллег. Но отмечу, у нас довольно нормальное рабочее взаимодействие как с НАБУ, так и с ГПУ, с Министерством внутренних дел и другими субъектами оперативно-розыскной деятельности... Мы будем делать все, чтобы сотрудничать вместе. Мы будем делать все, чтобы получать результат в борьбе с коррупцией", - сказал В.Грицак.

Как сообщал УНН, Генпрокурор Ю.Луценко считает, что директора НАБУ А.Сытника следует привлечь к уголовной ответственности.