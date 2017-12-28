Грицак розповів, як в СБУ розцінювали відкликання російських військових з СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Відкликання російських військових з СЦКК розцінювалося в СБУ як черговий етап ескалації стосунків між Україною і Росією, який міг зірвати звільнення українських заручників. Про це в інтерв’ю телеканалу “Україна” заявив голова СБУ Василь Грицак, передає УНН.
“Я переконаний, що це (відклик російських офіцерів з СЦКК — ред.) не зовсім хороше політичне рішення Москви. Ми розцінювали це як черговий етап ескалації стосунків між Україною і Росією. Навіть ставили під сумнів можливість проведення обміну (звільнення українських військових — ред.). Ми думали, що це готування Москви для того, щоб потім пред’явити нам що ми чогось не дотримались. Вони ставили певні умови, в тому числі говорили, що біометричні паспорти це перешкода прибуття до України російських військових, що могло зірвати нам обмін”, — розповів В.Грицак.
Він додав, що для України є доцільною боротьба за повернення російських військових до СЦКК, але СБУ не стане долучатися до “цих переговорів”.
Як повідомляв УНН, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час розмови з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим закликав Росію повернутися в СЦКК.