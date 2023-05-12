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Шкідливий вплив на клімат: Грінпіс разом з італійцями виступив проти енергетичної компанії

Шкідливий вплив на клімат: Грінпіс разом з італійцями виступив проти енергетичної компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Екологічні групи Greenpeace та ReCommon доєднались до італійців у позові проти енергетичної компанії “Eni”. Гіганта енергетики звинувачують у впливі на зміну клімати, повідомляє Euronews.green, пише УНН.

Цитата 

"Позивачі... відстоюють своє право вимагати відшкодування збитків за наслідки зміни клімату, за які найбільші енергетичні компанії Італії несуть велику відповідальність", - йдеться в заяві Грінпіс. 

Деталі

Позивачі стверджують, що завдяки видобутку викопного палива Eni порушила права італійців на життя, здоров’я та безтурботне сімейне життя, проводячи промислову політику, яка порушує міжнародні зобов’язання Італії.

Це позов буде першим у своєму роді в Італії, якщо справа дійде до суду. 

У заяві Eni заявили, що продемонструють у суді безпідставність позову та правильність своєї стратегії декарбонізації, яка, за їхніми словами, полягала в балансі між стійкістю, енергетичною безпекою та конкурентоспроможністю.

Eni також заявила, що самостійно розгляне судовий позов проти одного з позивачів, ReCommon, за нібито наклеп.

Додатково 

Згідно із заявою Грінпіс Італії, вони вимагають відшкодування минулих і майбутніх збитків у результаті зміни клімату, до якої Eni значною мірою сприяла своєю поведінкою в останні десятиліття, усвідомлюючи це.

Позивачі також просять суд зобов'язати компанію змінити свою промислову стратегію, щоб скоротити викиди принаймні на 45% до 2030 року порівняно з рівнями 2020 року, аби утримати зростання середньої глобальної температури в межах 1,5 градуса за Цельсієм, як це передбачається Паризькою угодою. 

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