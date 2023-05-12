Вредное воздействие на климат: Гринпис вместе с итальянцами выступил против энергетической компании
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Экологические группы Greenpeace и ReCommon присоединились к итальянцам в иске против энергетической компании “Eni”. Гиганта энергетики обвиняют во влиянии на изменение климата, сообщает Euronews.green, пишет УНН.
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"Истцы... отстаивают своё право требовать возмещения убытков за последствия изменения климата, за которые крупнейшие энергетические компании Италии несут большую ответственность", - говорится в заявлении Гринпис, пишет Euronews.green.
Детали
Истцы утверждают, что благодаря добыче ископаемого топлива Eni нарушила права итальянцев на жизнь, здоровье и беззаботную семейную жизнь, проводя промышленную политику, которая нарушает международные обязательства Италии.
Этот иск будет первым в своем роде в Италии, если дело дойдет до суда.
В заявлении Eni говорит, что продемонстрирует в суде безосновательность иска, а также правильность своей стратегии декарбонизации, которая, по их словам, заключалась в балансе между устойчивостью, энергетической безопасностью и конкурентоспособностью.
Eni также заявила, что самостоятельно рассмотрит судебный иск против одного из истцов, ReCommon, за якобы клевету.
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Согласно заявлению Гринпис Италии, они требуют возмещения прошлых и будущих убытков в результате изменения климата, которому Eni в значительной степени способствовала своим поведением в последние десятилетия, осознавая это.
Истцы также просят суд обязать Eni изменить свою промышленную стратегию, чтобы сократить выбросы по крайней мере на 45% к 2030 году по сравнению с уровнями 2020 года, чтобы удержать рост средней глобальной температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию, как это предусмотрено Парижским соглашением.