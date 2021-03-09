Грибок на стінах та відсутність опалення: у Лук’янівському СІЗО виявили чимало порушень

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Представники Офісу Омбудсмена України здійснили повторний моніторинговий візит до державної установи "Київський слідчий ізолятор", де виявили ряд порушень вимог національного законодавства щодо поводження із засудженими. Про це інформує пресслужба Офісу, передає УНН.

Цитата:

"Нашими моніторами здійснено повторний моніторинговий візит до державної установи "Київський слідчий ізолятор". Ними виявлено ряд порушень вимог національного законодавства та недотримання міжнародних рекомендацій і норм у сфері поводження із засудженими та особами, узятими під варту", - інформують в офісі.

Деталі

У омбудсмена зазначають, що більшість камер:

- не забезпечені належним штучним освітленням;
- мають надмірну заґратованість вікон;
- стіни вологі та вкриті грибком;
- через відсутність вентиляції та куріння у камерах, ув’язнені позбавлені можливості дихати свіжим повітрям;
- бокси збірного відділення не опалюються.

Також представниками офісу були виявлені факти відсутності у в’язнів спальних місць, через що вони змушені спати по черзі або на підлозі камери.

"Адміністрацією СІЗО порушуються права засуджених на контакти із зовнішнім світом. Зокрема особам, засудженим до арешту, телефонні дзвінки не надаються, а засудженим до довічного позбавлення волі – у вихідні та святкові дні. Виявлені численні факти безоплатної праці засуджених, які виконували ремонтні роботи та функції з господарського обслуговування СІЗО", - зазначають в пресслужбі.

Що було раніше

Минулоріч у омбудсмена відзвітували, що у ДУ “Київський слідчий ізолятор”, серед іншого, не виконують план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню COVID-19.

Пізніше прокуратура ініціювала розслідування щодо недотримання службовими СІЗО санітарних та протиепідемічних заходів, направлених на запобігання поширенню COVID-19.

Як повідомляв УНН, у столиці на Бориспільській трасі планують реконструювати об’єкт і зробити копію Лук’янівського СІЗО для використання у Києві.

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