Грибок на стенах и отсутствие отопления: в Лукьяновском СИЗО обнаружили немало нарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Представители Офиса Омбудсмена Украины осуществили повторный мониторинговый визит в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор", где выявили ряд нарушений требований национального законодательства по обращению с осужденными. Об этом сообщает пресс-служба Офиса, передает УНН.
Цитата:
"Нашими мониторами осуществлен повторный мониторинговый визит в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор". Ими выявлен ряд нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными и лицами, взятыми под стражу", - информируют в офисе.
Детали
У омбудсмена отмечают, что большинство камер:
- не обеспечены надлежащим искусственным освещением;
- имеют избыточную зарешеточность окон;
- стены влажные и покрытые грибком;
- из-за отсутствия вентиляции и курение в камерах, заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом;
- боксы сборного отделения не отапливаются.
Также представителями офиса были выявлены факты отсутствия у заключенных мест, поэтому они вынуждены спать по очереди или на полу камеры.
"Администрацией СИЗО нарушаются права осужденных на контакты с внешним миром. В частности лицам, осужденным к аресту, телефонные звонки не предоставляются, а осужденным к пожизненному лишению свободы - в выходные и праздничные дни. Выявлены многочисленные факты безвозмездного труда осужденных, которые выполняли ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию СИЗО", - отмечают в пресс-службе.
Что было раньше
В прошлом году у омбудсмена отчитались, что в ГУ "Киевский следственный изолятор", среди прочего, не выполняют план противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения COVID-19.
Позже прокуратура инициировала расследование относительно несоблюдения должностными лицами СИЗО санитарных и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19.
Как сообщал УНН, в столице на Бориспольской трассе планируют реконструировать объект и сделать копию Лукьяновского СИЗО для использования в Киеве.