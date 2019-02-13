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Грибами отруїлися дорослий і маленька дитина

Грибами отруїлися дорослий і маленька дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Україні за тиждень з 4 по 10 лютого дикорослими грибами отруїлися двоє людей, зокрема, одна маленька дитина. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

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"Два випадки отруєння дикорослими грибами, внаслідок яких захворіло дві особи (зокрема, одна дитина)", - повідомили у ЦГЗ МОЗ.

Так, у Кіровоградській області зареєстровано випадок отруєння однієї людини.

Також зареєстровано один випадок у Чернігівській області. Захворіла дитина 2017 року народження.

Нагадаємо, у Вінниці родина отруїлася консервованими грибами.

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