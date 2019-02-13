Грибами отруїлися дорослий і маленька дитина

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"Два випадки отруєння дикорослими грибами, внаслідок яких захворіло дві особи (зокрема, одна дитина)", - повідомили у ЦГЗ МОЗ.

Так, у Кіровоградській області зареєстровано випадок отруєння однієї людини.

Також зареєстровано один випадок у Чернігівській області. Захворіла дитина 2017 року народження.

Нагадаємо, у Вінниці родина отруїлася консервованими грибами.