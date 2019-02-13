Грибами отравились взрослый и маленький ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Украине за неделю с 4 по 10 февраля грибами отравились два человека, в частности, один маленький ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
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"Два случая отравления дикорастущими грибами, в результате которых заболело два человека (в частности, один ребенок)", - сообщили в ЦОЗ Минздраве.
Так, в Кировоградской области зарегистрирован случай отравления одного человека.
Также зарегистрирован один случай в Черниговской области. Заболел ребенок 2017 рождения.
Напомним, в Виннице семья отравилась консервированными грибами.