Грецька опозиція вимагає пояснень посадки в Афінах урядового літака з Венесуели

За даними видання, “Нова демократія” вимагає відповіді від уряду Греції з приводу “таємничого рейсу” венесуельського урядового літака, що приземлився в афінському міжнародному аеропорту імені Елефтеріос Венізелос. “Згідно з ексклюзивного репортажу телеканалу Skai, урядовий літак Венесуели приземлився в суботу в аеропорту „Елефтеріос Венізелос“ і пробув в Афінах чотири години, протягом яких міністр закордонних справ уряду Мадуро провів якісь зустрічі”, — йдеться в заяві головної опозиційної партії.

“Питання до уряду (Греції) очевидні: з якої саме причини він дав дозвіл на посадку цього літака, коли більшість європейських країн відмовилися це зробити, і з ким саме зустрівся представник пана Мадуро?”, — додала партія.

Як повідомив в понеділок увечері грецький телеканал Skai, урядовий літак з Венесуели з розпізнавальним знаком YV2486 приземлявся в суботу в Афінському міжнародному аеропорту в умовах крайньої секретності, лайнер прилетів без надання плану польоту.

Телеканал зазначає, що політ даного урядового літака Венесуели покритий таємницею. Він вилетів 24 лютого з Каракаса, злетівши з президентської злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту Майкетія з початковим пунктом призначення на венесуельському острові Маргарита в Карибському морі. У той же день екіпажу літака вдалося посадити його в Португалії після того, як пілот пригрозив, що, якщо дозвіл на посадку не буде виданий, літак впаде, так як закінчиться паливо.

Екіпаж венесуельського лайнера, як стверджується, повідомив диспетчерській вежі в афінському аеропорту, що це не був офіційний урядовий рейс. Йшлося про літак Falcon державної нафтової компанії PDVSA, який вважається урядовим.

Як повідомляв УНН, з Москви до Венесуели літав ще один загадковий Boeing.