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Греческая оппозиция требует объяснений посадки в Афинах правительственного самолета из Венесуэлы

Греческая оппозиция требует объяснений посадки в Афинах правительственного самолета из Венесуэлы

Киев  •  УНН

 • 7022 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Главная греческая оппозиционная партия “Новая демократия” (НД) потребовала в понедельник у правительства страны объяснений посадки в Афинах правительственного самолета из Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении ВС, опубликованном газетой Naftemporiki, передает УНН.

По данным издания, “Новая демократия” требует ответа от правительства Греции по поводу “таинственного рейса” венесуэльского правительственного самолета, приземлившегося в афинском международном аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса. “Согласно эксклюзивному репортажу телеканала Skai, правительственный самолет Венесуэлы приземлился в субботу в аэропорту „Элефтериос Венизелос“ и пробыл в Афинах четыре часа, в течение которых министр иностранных дел правительства Мадуро провел какие-то встречи”, — говорится в заявлении главной оппозиционной партии.

“Вопросы к правительству (Греции) очевидны: по какой именно причине оно дало разрешение на посадку этому самолету, когда большинство европейских стран отказались это сделать, и с кем именно встретился представитель г-на Мадуро?”, — добавила партия.

Как сообщил в понедельник вечером греческий телеканал Skai, правительственный самолет из Венесуэлы с опознавательным знаком YV2486 приземлялся в субботу в Афинском международном аэропорту в условиях крайней секретности, лайнер прилетел без предоставления плана полета.

Телеканал отмечает, что полет данного правительственного самолета Венесуэлы покрыт тайной. Он вылетел 24 февраля из Каракаса, взлетев с президентской взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Майкетии с первоначальным пунктом назначения на венесуэльском острове Маргарита в Карибском море. В тот же день экипажу самолета удалось посадить его в Португалии после того, как пилот пригрозил, что, если разрешение на посадку не будет дано, самолет упадет, так как закончится топливо.

Экипаж венесуэльского лайнера, как утверждается, сообщил диспетчерской вышке в афинском аэропорту, что это не был официальный правительственный рейс. Речь шла о самолете Falcon государственной нефтяной компании PDVSA, который считается правительственным.

Как сообщал УНН, из Москвы в Венесуэлу летал еще один загадочный Boeing.

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