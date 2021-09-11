Греція вводить великі штрафи за підроблені сертифікати COVID-19

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Міністр охорони здоров’я Греції Танос Плевріс заявив, що парламент схвалив законодавчу поправку про накладення штрафів в розмірі 5 тисяч євро (157 879,66 грн) за підроблені документи про одужання або сертифікату про вакцинацію від COVID-19. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

Приватні медичні заклади, які видали підроблені документи, можуть бути оштрафовані на суму до 50 тисяч євро.

“Люди, які планують здійснити ці дії, повинні знати, що їх звільнять, вони можуть зіткнутися з кримінальним переслідуванням і їм доведеться заплатити великі гроші”, — сказав Плевріс.

За його словами, штрафи були б більш суворими, якби підробку можна було безпосередньо пов’язати з поширенням вірусу.

Доповнення

В останні тижні в Греції спостерігається сплеск коронавірусної інфекції, госпіталізацій і смертей від COVID-19, при цьому щоденна кількість підтверджених нових випадків в кінці серпня досягла найвищого рівня з початку пандемії. В даний час повністю вакциновано трохи більше 56,1% всього населення, що нижче середнього показника по Європейському Союзу, що становить майже 60%.

З понеділка в Греції приміщення розважальних закладів, включаючи кінотеатри, ресторани і бари, будуть закриті для нещеплених клієнтів без негативного результату тесту на COVID-19, виданого за попередні 48 годин. Школи відкрилися в понеділок, при цьому учні та вчителі зобов’язані носити маски та регулярно використовувати тестові набори, якщо вони не вакциновані.

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