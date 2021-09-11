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Греция вводит большие штрафы за поддельные сертификаты COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис заявил, что парламент одобрил законодательную поправку о наложении штрафов в размере 5 тысяч евро (157 879,66 грн) за поддельные документы о выздоровлении или сертификате о вакцинации от COVID-19. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Частные медицинские учреждения, выдавшие поддельные документы, могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч евро.

“Люди, которые планируют осуществить эти действия, должны знать, что их уволят, они могут столкнуться с уголовным преследованием и им придется заплатить большие деньги”, — сказал Плеврис.

По его словам, штрафы были бы более суровыми, если бы подделку можно было непосредственно связать с распространением вируса.

Дополнение

В последние недели в Греции наблюдается всплеск коронавирусной инфекции, госпитализаций и смертей от COVID-19, при этом ежедневное количество подтвержденных новых случаев в конце августа достигло самого высокого уровня с начала пандемии. В настоящее время полностью вакцинированы чуть более 56,1% всего населения, что ниже среднего показателя по Европейскому Союзу, что составляет почти 60%.

С понедельника в Греции помещения развлекательных заведений, включая кинотеатры, рестораны и бары, будут закрыты для непривитых клиентов без отрицательного результата теста на COVID-19, выданного за предыдущие 48 часов. Школы открылись в понедельник, при этом ученики и учителя обязаны носить маски и регулярно использовать тестовые наборы, если они не вакцинированы.

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