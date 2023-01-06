Греція вимагатиме від мандрівників із Китаю негативних результатів тесту на COVID
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Авіапасажири, які прямують до Греції з Китаю, повинні показати негативний результат тесту на COVID-19 за 48 годин до прибуття — нова вимога, про яку буде оголошено найближчим часом, пише Reuters, передає УНН.
У середу Об'єднана група ЄС з реагування на політичні кризи (IPCR) рекомендувала державам-членам запровадити обмеження. Її рішення зазвичай публікуються протягом кількох днів, але п'ятниця у Греції є вихідним днем.
"Греція вимагатиме пройти тест на COVID для людей, які подорожують з Китаю", - сказав Reuters один із чиновників на умовах анонімності після засідання кабінету міністрів. Представник міністерства охорони здоров'я підтвердив це рішення.
За його словами, пасажирам, які сідають на транзитні рейси з Китаю, буде рекомендовано носити маску.