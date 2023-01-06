Греція вимагатиме від мандрівників із Китаю негативних результатів тесту на COVID

У середу Об'єднана група ЄС з реагування на політичні кризи (IPCR) рекомендувала державам-членам запровадити обмеження. Її рішення зазвичай публікуються протягом кількох днів, але п'ятниця у Греції є вихідним днем.

"Греція вимагатиме пройти тест на COVID для людей, які подорожують з Китаю", - сказав Reuters один із чиновників на умовах анонімності після засідання кабінету міністрів. Представник міністерства охорони здоров'я підтвердив це рішення.

За його словами, пасажирам, які сідають на транзитні рейси з Китаю, буде рекомендовано носити маску.