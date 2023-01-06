Греция будет требовать от путешественников из Китая отрицательных результатов теста на COVID

В среду Объединенная группа ЕС по реагированию на политические кризисы (IPCR) рекомендовала государствам-членам ввести ограничения. Ее решения обычно публикуются в течение нескольких дней, но пятница в Греции является выходным днем.

"Греция потребует пройти тест на COVID для людей, путешествующих из Китая", - сказал Reuters один из чиновников на условиях анонимности после заседания кабинета министров. Представитель министерства здравоохранения подтвердил это решение.

По его словам, пассажирам, которые садятся на транзитные рейсы из Китая, будет рекомендовано носить маску.