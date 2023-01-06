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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Греция будет требовать от путешественников из Китая отрицательных результатов теста на COVID

Киев • УНН

 • 889679 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Авиапассажиры, направляющиеся в Грецию из Китая, должны показать отрицательный результат теста на COVID-19 за 48 часов до прибытия — новое требование, о котором будет объявлено в ближайшее время, пишет Reuters, передает УНН.

Греция будет требовать от путешественников из Китая отрицательных результатов теста на COVID

В среду Объединенная группа ЕС по реагированию на политические кризисы (IPCR) рекомендовала государствам-членам ввести ограничения. Ее решения обычно публикуются в течение нескольких дней, но пятница в Греции является выходным днем.

"Греция потребует пройти тест на COVID для людей, путешествующих из Китая", - сказал Reuters один из чиновников на условиях анонимности после заседания кабинета министров. Представитель министерства здравоохранения подтвердил это решение.

По его словам, пассажирам, которые садятся на транзитные рейсы из Китая, будет рекомендовано носить маску.

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