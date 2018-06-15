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Греція та Македонія підпишуть договір про зміну назви останньої 17 червня - ЗМІ

Греція та Македонія підпишуть договір про зміну назви останньої 17 червня - ЗМІ

Київ • УНН

 • 7383 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Греція та Македонія 17 червня підпишуть угоду щодо зміни назви колишньої Югославської республіки. Про це виданню Reuters в п'ятницю повідомили джерела, близькі до процесу зміни найменування, передає УНН.

Угода, яка зустріла жорстку протидію в обох країнах, буде підписана в регіоні Преспа - озерному районі на кордонах Греції, Македонії та Албанії.

Нагадаємо, консервативна грецька партія "Нова демократія" у четвер, 14 червня, представила у парламенті Греції подання на голосування щодо вотуму недовіри уряду Алексіса Ципраса.

Раніше Греція та Македонія досягли домовленості, яка покладе край багаторічній суперечці щодо назви невеликої балканської країни.

Раніше повідомлялося, що одна з головних опозиційних партій Македонії, Внутрішня македонська революційна організація (VMRO-DPNE) — демократична партія за македонську національну єдність, висловила протест щодо зміни назви країни на “Республіка Ілинденська Македонія”.

5 березня тисячі людей у столиці Македонії вийшли на вулиці міста на знак протесту проти можливої зміни назви країни.

Як повідомляв УНН, у лютому прем’єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що країна готова змінити свою офіційну назву, щоб припинити тривалий конфлікт з Грецією.

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