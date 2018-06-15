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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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10 марта, 00:20 • 104934 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 112968 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 127014 просмотра

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8 марта, 13:20 • 143783 просмотра

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Греция и Македония подпишут договор об изменении названия последней 17 июня - СМИ

Греция и Македония подпишут договор об изменении названия последней 17 июня - СМИ

Киев  •  УНН

 • 7383 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Греция и Македония 17 июня подпишут соглашение по изменению названия бывшей югославской республики. Об этом изданию Reuters в пятницу сообщили источники, близкие к процессу изменения наименования, передает УНН.

Соглашение, которое встретило жесткое противодействие в обеих странах, будет подписано в регионе Преспа - озерном районе на границах Греции, Македонии и Албании.

Напомним, консервативная греческая партия "Новая демократия" в четверг, 14 июня, представила в парламенте Греции представление на голосование относительно вотума недоверия правительству Ципраса.

Ранее Греция и Македония достигли договоренности, которая положит конец многолетнему спору о названии небольшой балканской страны.

Ранее сообщалось, что одна из главных оппозиционных партий Македонии, Внутренняя македонская революционная организация (VMRO-DPNE) - демократическая партия за македонское национальное единство, выразила протест по изменению названия страны на "Республика Илинденская Македония".

5 марта тысячи людей в столице Македонии вышли на улицы города в знак протеста против возможного изменения названия страны.

Как сообщал УНН, в феврале премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что страна готова изменить свое официальное название, чтобы прекратить затянувшийся конфликт с Грецией.

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