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Греція спростувала офіційне відкриття "представницького центру ДНР"

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Греції відкинули будь-який “офіційний характер” організації з назвою “Представницький центр ДНР”, про відкриття якої в Афінах повідомили російські агентства, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода".

Зокрема, агентства “ТАСС” і “РІА Новості” наводять слова речника МЗС Греції Стратоса Ефтіміоса про те, що “будь-які дії, що підривають територіальну цілісність України, цілком суперечать позиції уряду Греції про повагу до її територіальної цілісності”.

“Речник також наголосив, що Греція не визнає претензій на „державність“ угруповання „ДНР“. Це підтримуване Росією збройне сепаратистське угруповання, визнане в Україні терористичним, називає себе „республікою“, хоча нею не є”, — йдеться в повідомленні.

Ваторо зазначити, що схожі організації з назвами “Представницький центр ДНР” раніше відкрили в Чехії й Італії представники місцевих проросійських сил. В обох випадках ідеться про громадські об’єднання, що, як наголосили в МЗС цих країн, не є офіційними “представництвами” сепаратистів і не можуть вести зовнішньополітичної діяльності від їхнього імені.

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