Греция опровергла официальное открытие "представительского центра ДНР"

В частности, агентства "ТАСС" и "РИА Новости" приводят слова представителя МИД Греции Стратоса Ефтимиоса о том, что "любые действия, подрывающие территориальную целостность Украины, полностью противоречат позиции правительства Греции об уважении к ее территориальной целостности".

"Спикер также отметил, что Греция не признает претензий на" государственность "группировки" ДНР ". Это поддерживаемая Россией вооруженная сепаратистская группировка, признанная в Украине террористической, называет себя "республикой", хотя ею не является ", - говорится в сообщении.

Ватора отметить, что подобные организации с названиями "Представительский центр ДНР" ранее открыли в Чехии и Италии представители местных пророссийских сил. В обоих случаях речь идет об общественных объединениях, что, как отметили в МИД этих стран, не являются официальными "представительствами" сепаратистов и не могут вести внешнеполитической деятельности от их имени.