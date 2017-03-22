Греция опровергла официальное открытие "представительского центра ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Греции отвергли любой "официальный характер" организации под названием "Представительский центр ДНР", об открытии которой в Афинах сообщили российские агентства, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода ".
В частности, агентства "ТАСС" и "РИА Новости" приводят слова представителя МИД Греции Стратоса Ефтимиоса о том, что "любые действия, подрывающие территориальную целостность Украины, полностью противоречат позиции правительства Греции об уважении к ее территориальной целостности".
"Спикер также отметил, что Греция не признает претензий на" государственность "группировки" ДНР ". Это поддерживаемая Россией вооруженная сепаратистская группировка, признанная в Украине террористической, называет себя "республикой", хотя ею не является ", - говорится в сообщении.
Ватора отметить, что подобные организации с названиями "Представительский центр ДНР" ранее открыли в Чехии и Италии представители местных пророссийских сил. В обоих случаях речь идет об общественных объединениях, что, как отметили в МИД этих стран, не являются официальными "представительствами" сепаратистов и не могут вести внешнеполитической деятельности от их имени.