Греція назвала висилання своїх дипломатів з Росії спробою помсти
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Влада Росії вислала грецьких дипломатів у відповідь на аналогічні дії Греції виходячи з бажання помститися, рішення Москви нічим не обгрунтоване, йдеться в заяві на сайті МЗС Греції, інформує УНН.
“Рішення МЗС Росії (про висилку дипломатів) на відміну від дій грецької сторони, не було засновано на конкретних доказах незаконної діяльності чиновників і громадян країни. Навпаки, рішення російської сторони довільне і мстиве, воно ні на чому не грунтується”, — заявили в Афінах.
МЗС Греції зазначив, що жодна країна не стане терпіти спроб підкупити її чиновників, підірвати зовнішню політику і втрутитися у внутрішні справи. На висилання своїх дипломатів грецька сторона пообіцяла відповісти “терпінням і тверезістю”.
Як повідомляв УНН, посла Греції в Росії Андреаса Фріганаса відкликали в Афіни. Він буде замінений новим дипломатичним представником. Про це повідомило 10 серпня російському агентству ТАРС грецьке дипломатичне джерело.