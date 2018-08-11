Греция назвала высылку своих дипломатов из России попыткой мести

“Решение МИД России (о высылке дипломатов) в отличие от действий греческой стороны, не было основано на конкретных доказательствах незаконной деятельности чиновников и граждан страны. Напротив, решение российской стороны произвольно и мстительно, оно ни на чем не основано”, — заявили в Афинах.

МИД Греции отметил, что ни одна страна не станет терпеть попыток подкупить ее чиновников, подорвать внешнюю политику и вмешаться во внутренние дела. На высылку своих дипломатов греческая сторона пообещала ответить “терпением и трезвостью”.

Как сообщал УНН, посла Греции в России Андреаса Фриганаса отозвали в Афины. Он будет заменен новым дипломатическим представителем. Об этом сообщил 10 августа российскому агентству ТАСС греческий дипломатический источник.