Греція хоче цього року вирішити суперечку щодо назви "Македонія"

КИЇВ. 5 січня. УНН. У Греції хочуть у 2018 році врегулювати багаторічну суперечку довкола назви «Македонія», на яку претендують як балканська країна, так і північна провінція у Греції. Про це повідомив міністр закордонних справ Нікос Котзіас, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.