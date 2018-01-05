Греція хоче цього року вирішити суперечку щодо назви "Македонія"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Греції хочуть у 2018 році врегулювати багаторічну суперечку довкола назви «Македонія», на яку претендують як балканська країна, так і північна провінція у Греції. Про це повідомив міністр закордонних справ Нікос Котзіас, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Думаю, що 2018-й стане роком, коли питання зовнішньої політики, які були заплямовані протягом десятиліть, вирішаться. Ми докладатимемо зусиль для сприяння добробуту на всіх Балканах”, — заявив Н.Котзіас.
Він додав, що уряд веде переговори і підтримає кращу з назв для “всебічного її використання”, не уточнивши, про яку саме йдеться.
Суперечка щодо назви протягом багатьох років створює перешкоди для спроб Македонії приєднатися до Європейського союзу і НАТО.
Афіни протягом багатьох років блокували заявки Македонії на вступ у ЄС і в західний військовий альянс, стверджуючи, що називатися Македонією не може одночасно дві території — країна і провінція. Крім того, Афіни також заявляють, що, претендуючи на цю назву, Македонія привласнює частину давньої історії Греції.
Греція погодилася називати балканську країну “колишньою югославською республікою Македонією” на міжнародних майданчиках як тимчасовий захід до вирішення суперечки.
У червні НАТО має відновити дискусію про запрошення Македонії приєднатися до альянсу.
Як повідомляв УНН, у Македонії затвердили другу офіційну мову.