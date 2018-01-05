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Греция хочет этого года решить спор о названии "Македония"

Киев • УНН

 • 12702 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Греции хотят в 2018 году урегулировать многолетний спор вокруг названия “Македония”, на которое претендуют как балканская страна, так и северная провинция в Греции. Об этом сообщил министр иностранных дел Никос Коциас, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Греция хочет этого года решить спор о названии "Македония"

“Думаю, что 2018-й станет годом, когда вопросы внешней политики, которые были запятнаны в течение десятилетий, решатся. Мы будем прилагать усилия для содействия благосостояния на всех Балканах”, — заявил Н.Котзиас.

Он добавил, что правительство ведет переговоры и поддержит лучшее из названий для “всестороннего его использования”, не уточнив, о каком именно идет речь.

Спор о названии на протяжении многих лет создает препятствия для попыток Македонии присоединиться к Европейскому союзу и НАТО.

Афины в течение многих лет блокировали заявки Македонии на вступление в ЕС и в западный военный альянс, утверждая, что называться Македонией не могут одновременно две территории — страна и провинция. Кроме того, Афины также заявляют, что, претендуя на это название, Македония присваивает часть древней истории Греции.

Греция согласилась называть балканскую страну “бывшей югославской республикой Македонией” на международных площадках - как временная мера до разрешения спора.

В июне НАТО возобновить дискуссию о приглашении Македонии присоединиться к альянсу.

Как сообщал УНН, в Македонии утвердили второй официальный язык.

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