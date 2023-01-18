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Грета Тунберг звільнена після нетривалого затримання під час протесту

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Під час акції протесту проти видобування бурого вугілля на місці виселеного села Лютцерат у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія у вівторок була затримана шведська екоактивістка Грета Тунберг, пише УНН з посиланням на Reuters.

Грета Тунберг звільнена після нетривалого затримання під час протесту

Деталі

Тунберг була затримана разом з іншими активістами у вівторок під час протестів. Близько 70 кліматичних активістів зібрались біля кар'єру буровугільної шахти Гарцвайлер і були оточені поліцією.

Коли люди рушили до кар'єру, поліція застосувала кийки, перцевий балончик і офіцерів на конях. Тунберг була у складі групи демонстрантів, які були оточені поліцією.

Кліматичну активістку бачили незадовго до цього на демонстрації на захист клімату, яка розпочалася у сусідньому селі Кайенберг. За повідомленнями поліції, люди відкололися від цієї протестної ходи і попрямували до Лютцерату та кар'єру. Це й призвело до сутичок з поліцією.

Зазначається, що Тунберг вже звільнили після короткого затримання. Інших мітингувальників також відпустили.

Доповнення

Ситуація в селі Лютцерат загострилася на початку місяця – напередодні знесення виселеного села у зв'язку з планами концерну RWE розширити один із найбільших буровугільних розрізів Німеччини Гарцвайлер.

Жителі Лютцерата давно вже покинули цей колишній населений пункт, отримавши компенсації від концерну. Натомість там самовільно влаштувалися екологічні активісти. Згідно з постановою судів кількох інстанцій, село має бути повністю звільнене від людей, які перебувають у ньому, до кінця січня.

Однак екоактивісти, які протягом січня перекривали дороги, що ведуть до Лютцерату, барикадувалися в спорожнілих будинках і підпалювали загородження. Цього тижня поліція почала операцію з видворення активістів і знесення будівель.

У RWE зазначають, що використання території Лютцерата "необхідно, щоб гарантувати надійне постачання електростанцій паливом у розпал енергетичної кризи".

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