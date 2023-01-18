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Грета Тунберг освобождена после непродолжительного задержания во время протеста

Киев • УНН

 • 491865 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Во время акции протеста против добычи бурого угля на месте выселенного села Лютцерат в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия во вторник была задержана шведская экоактивистка Грета Тунберг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Грета Тунберг освобождена после непродолжительного задержания во время протеста

Детали

Тунберг была задержана вместе с другими активистами во вторник во время протестов. Около 70 климатических активистов собрались возле карьера буроугольной шахты Гарцвайлер и были окружены полицией.

Когда люди двинулись к карьеру, полиция применила дубинки, перцовый баллончик и офицеров на лошадях. Тунберг была в составе группы демонстрантов, которые были окружены полицией.

Климатическую активистку видели незадолго до этого на демонстрации в защиту климата, которая началась в соседней деревне Кайенберг. По сообщениям полиции, люди откололись от этого протестного шествия и направились к Лютцерату и карьеру. Это и привело к столкновениям с полицией.

Отмечается, что Тунберг уже освободили после короткого задержания. Других митингующих также отпустили.

Дополнение

Ситуация в деревне Лютцерат обострилась в начале месяца – накануне сноса выселенной деревни в связи с планами концерна RWE расширить один из крупнейших буроугольных разрезов Германии Гарцвайлер.

Жители Лютцерата давно уже покинули этот бывший населенный пункт, получив компенсации от концерна. Вместо этого там самовольно обосновались экологические активисты. Согласно постановлению судов нескольких инстанций, село должно быть полностью освобождено от находящихся в нем людей до конца января.

Однако экоактивисты, которые в течение января перекрывали дороги, ведущие к Лютцерату, баррикадировались в опустевших домах и поджигали заграждения. На этой неделе полиция начала операцию по выдворению активистов и сносу зданий.

В RWE отмечают, что использование территории Лютцерата "необходимо, чтобы гарантировать надежное снабжение электростанций топливом в разгар энергетического кризиса".

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