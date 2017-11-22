Грек намагався провезти в Україну хутряні шуби з Афін
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Прикордонники Чернівецького загону, в пункті пропуску “Порубне” охоронці державного кордону спільно з представниками фіскальної служби виявили вантаж незадекларованого хутра, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"У багажному відділенні рейсового автобуса, який їхав з Афін (Греція) до Києва, правоохоронці знайшли сім жіночих шуб з натурального хутра," - йдеться в повідомленні.
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Наразі, стосовно водія автобуса, 33-річного громадянина Греції, складено протокол про порушення митних правил.
У відомстві додали вартість вилучених хутряних виробів перевищила 200 тисяч гривень.