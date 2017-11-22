Грек пытался провезти в Украину меховые шубы из Афин
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Пограничники Черновицкого отряда, в пункте пропуска "Порубное" охранники государственной границы совместно с представителями фискальной службы обнаружили груз незадекларированного меха, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В багажном отделении рейсового автобуса, который ехал из Афин (Греция) в Киев, правоохранители нашли семь женских шуб из натурального меха", - говорится в сообщении.
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Сейчас в отношении водителя автобуса, 33-летнего гражданина Греции, составлен протокол о нарушении таможенных правил.
В ведомстве добавили стоимость изъятых меховых изделий превысила 200 тысяч гривен.