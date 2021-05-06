Гречка подорожчає. Експерт дав реалістичний прогноз щодо вартості крупи

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КИЇВ. 6 травня. УНН. В Україні до вересня вартість гречки не перевищить 50 грн за кілограм. Таку думку висловив координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН.

Цитата:

“Складне питання. Росія днями закрила повністю на літній період експорт гречихи (гречки - ред.) й, власне, Російська Федерація є одним з основних експортерів. Відповідно зараз значною мірою це дійсно буде сприяти ще більшому зростанню (вартості - ред.) гречки відповідно до отримання нового врожаю гречихи (гречки - ред.), й тут є різні дані в залежності від очікувань щодо того, яким чином складуться умови для дозрівання врожаю різних культур, в тому числі гречихи (гречки - ред.)”, — сказав Блінов.

На його думку, гречка не буде коштувати понад 50 грн за кілограм в магазинах.

“Я інколи читаю, що гречка може коштувати в магазинах понад 50 грн за кілограм, я думаю, що ні, попри те, що власне є певний дисбаланс між пропозицією та попитом. Річ у тому, що попит на цю культуру досить сильно, як кажуть економісти, є еластичним, або дуже гнучким”, — зазначив Блінов.

Деталі

За його словами, попит на гречку падає в літній період, коли є багато інших замінників, зокрема овочів.

“Плюс, як ми побачили взагалі по крупах, попит українців на цю продукцію досить сильно знижується, коли вона перевищує певний психологічний розмір. Зокрема, як це відбулося з гречкою, коли вона перетнула позначку 30 грн за кілограм”, — сказав експерт.

Блінов вважає, що ціни, можливо, ще трошки зростуть у літній період, але попит на гречку буде на мінімальних позначках за останні роки через її вартість.

“Тому що, як правило, попит на гречку проявляють сім’ї з дітьми та сім’ї, де досить багато літніх людей, й відповідно вони є найбільш уражені з точки зору доходів й відповідно слідкують за своїм споживчим кошиком. Тому я думаю, що ціни дещо зростуть, але позначку в 50 грн за кілограм точно ця культура не перетне... Наразі можна прогнозувати до вересня ситуацію з цією культурою, а далі будемо дивитися, яка буде ситуація з експортом й власне виробництвом цієї культури в Україні”, — розповів Блінов.

Також він додав, що після збирання врожаю гречка почне дешевшати.

Доповнення

Уряд Росії тимчасово заборонив експорт гречки, в тому числі в Україну. Заборона на експорт гречки діятиме з 5 червня по 31 серпня 2021 року.

За даними Асоціації “Український клуб аграрного бізнесу”, за 20 років Україна скоротила виробництво гречки в 4,6 раза — до 104 тис.тонн у 2020 році.

Окрім того, за результатами 2020 року найбільшим імпортером гречки в Україну була саме Росія.

Нагадаємо, виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що в Україні овочі до кінця червня подорожчають на 20-30%, а потім почнуть стрімко падати в ціні.

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