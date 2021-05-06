Гречка подорожает. Эксперт дал реалистический прогноз стоимости крупы

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"Сложный вопрос. Россия на днях закрыла полностью на летний период экспорт гречихи, и, собственно, Российская Федерация является одним из основных экспортеров. Соответственно сейчас в значительной степени это действительно будет способствовать еще большему росту (стоимости - ред.) гречки в соответствии с получения нового урожая гречихи, и здесь есть разные данные в зависимости от ожиданий относительно того, каким образом сложатся условия для созревания урожая различных культур, в том числе гречихи", - сказал Блинов.

По его мнению, гречка не будет стоить более 50 грн за килограмм в магазинах.

"Я иногда читаю, что гречка может стоить в магазинах более 50 грн за килограмм, я думаю, что нет, несмотря на то, что, собственно, есть определенный дисбаланс между предложением и спросом. Дело в том, что спрос на эту культуру достаточно сильно, как говорят экономисты, является эластичным, или очень гибким", - отметил Блинов.

Детали

По его словам, спрос на гречку падает в летний период, когда есть много других заменителей, в частности овощей.

"Плюс, как мы увидели вообще по крупам, спрос среди украинцев на эту продукцию достаточно сильно снижается, когда она превышает определенный психологический размер. В частности, как это произошло с гречкой, когда она пересекла отметку 30 грн за килограмм", - сказал эксперт.

Блинов считает, что цены, возможно, еще немножко вырастут в летний период, но спрос на гречку будет на минимальных отметках за последние годы из-за ее стоимости.

"Потому что, как правило, спрос на гречку проявляют семьи с детьми и семьи, где довольно много пожилых людей, и соответственно они являются наиболее пораженными с точки зрения доходов и, соответственно, следят за своим потребительской корзиной. Поэтому я думаю, что цены несколько возрастут, но отметку в 50 грн за килограмм точно эта культура не пересечет... Сейчас можно прогнозировать до сентября ситуацию с этой культурой, а дальше будем смотреть, какая будет ситуация с экспортом и, собственно, производством этой культуры в Украине", - рассказал Блинов.

Также он добавил, что после сбора урожая гречка начнет дешеветь.

Дополнение

Правительство России временно запретило экспорт гречки, в том числе в Украину. Запрет на экспорт гречки будет действовать с 5 июня по 31 августа 2021 года.

По данным Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", за 20 лет Украина сократила производство гречихи в 4,6 раза - до 104 тыс. тонн в 2020 году.

Кроме того, по результатам 2020 года крупнейшим импортером гречки в Украину была именно Россия.

Напомним, исполнительный директор Украинской дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в Украине овощи до конца июня подорожают на 20-30%, а затем начнут стремительно падать в цене.