Гравця "Шахтаря" номінували на звання найкращого футболіста тижня в ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Бразильський півзахисник донецького “Шахтаря” Фред став претендентом на звання кращого футболіста тижня в Лізі чемпіонів за версією УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Фред відзначився переможним голом зі штрафного у грі проти італійської “Роми” (2:1). Такий виступ відзначили в УЄФА.
Конкурентами бразильця стали воротар “Манчестер Юнайтед” Давид Де Хеа (8 сейвів у матчі проти “Севільї”), хавбек “Челсі” Вілліан (гол Барселоні) і форвард “Баварії” Томас Мюллер (два голи і результативна передача в грі проти “Бешикташа”).
Примітно, що Фреда обрано в число номінантів на звання автора кращого гола в перших матчах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Конкуренцію “гірникові” складуть Вілліан (“Челсі”), Ілкай Гюндоган (“Манчестер Сіті”), Садьо Мане (“Ліверпуль”) і Гонсало Ігуаїн (“Ювентус”).
Нагадаємо, Паулу Фонсека заявляв, що виступ воротаря “Роми” стала на заваді більш крупної звитяги українського колективу.