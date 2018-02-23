Игрока "Шахтера" номинировали на звание лучшего футболиста недели в ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Бразильский полузащитник донецкого “Шахтера” Фред стал претендентом на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Фред отметился победным голом со штрафного в игре против итальянской “Ромы” (2:1). Такое выступление отметили в УЕФА.
Конкурентами бразильца стали вратарь “Манчестер Юнайтед” Давид де Хеа (8 сейвов в матче против “Севильи”), хавбек “Челси” Виллиан (гол Барселоне) и форвард “Баварии” Томас Мюллер (два гола и результативная передача в игре против “Бешикташа”).
Примечательно, что гол Фреда избран в число номинантов на звание автора лучшего гола в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Конкуренцию “горняку” составят Виллиан (“Челси”), Гюндоган (“Манчестер Сити”), Садьо Мане (“Ливерпуль”) и Гонсало Игуаин (“Ювентус”).
Напомним, Паулу Фонсека заявлял , что выступление вратаря “Ромы” помешала более крупной победы украинского коллектива.