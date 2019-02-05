Гравця "Динамо" визнано кращим футболістом України серед 19-річних

У боротьбі за перемогу у даній віковій групі Миколенко набрав 269 балів і обігнав воротаря “Реалу” Андрія Луніна на 21 пункт.

Трійку кращих замкнув хавбек “Маріуполя” Владислав Вакула, у нього 126 балів.

Примітно, що Миколенко навесні, разом з товаришами, блиснув у юнацькій збірній, витягши команду до фінального турніру Євро-2018 (U-19). А потім вистрілив і на самому чемпіонаті Європи, де став бронзовим призером, а заодно отримав пропуск ще й на ЧС-2019 (U-20). Крім того, він у листопаді дебютував у національній збірній.