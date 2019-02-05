Игрок "Динамо" признан лучшим футболистом Украины среди 19-летних

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 74094 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100284 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134863 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133492 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131282 просмотра

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7 марта, 13:58 • 125806 просмотра

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7 марта, 08:52 • 163050 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117900 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141489 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145322 просмотра

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КИЕВ. 5 февраля. УНН. Лучшим футболистом Украины 2018 года в возрастной категории U-19 по итогам традиционного референдума проекта “Золотой Талант” признали защитника киевского “Динамо” Виталия Миколенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт “Золотого таланта”.

В борьбе за победу в данной возрастной группе Миколенко набрал 269 баллов и обогнал вратаря “Реала” Андрея Лунина на 21 пункт.

Тройку лучших замкнул хавбек “Мариуполя” Владислав Вакула, у него 126 баллов.

Примечательно, что Миколенко весной, вместе с товарищами, блеснул в юношеской сборной, вытащив команду в финальный турнир Евро-2018 (U-19). А потом выстрелил и в самом чемпионате Европы, где стал бронзовым призером, а заодно получил пропуск еще на ЧМ-2019 (U-20). Кроме того, он в ноябре дебютировал в национальной сборной.

Украинские Национальные Новости

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