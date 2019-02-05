Игрок "Динамо" признан лучшим футболистом Украины среди 19-летних
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Лучшим футболистом Украины 2018 года в возрастной категории U-19 по итогам традиционного референдума проекта “Золотой Талант” признали защитника киевского “Динамо” Виталия Миколенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт “Золотого таланта”.
В борьбе за победу в данной возрастной группе Миколенко набрал 269 баллов и обогнал вратаря “Реала” Андрея Лунина на 21 пункт.
Тройку лучших замкнул хавбек “Мариуполя” Владислав Вакула, у него 126 баллов.
Примечательно, что Миколенко весной, вместе с товарищами, блеснул в юношеской сборной, вытащив команду в финальный турнир Евро-2018 (U-19). А потом выстрелил и в самом чемпионате Европы, где стал бронзовым призером, а заодно получил пропуск еще на ЧМ-2019 (U-20). Кроме того, он в ноябре дебютировал в национальной сборной.