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Гравця "Динамо" номінували на звання кращого футболіста тижня в ЛЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. На сайті УЄФА розпочалася процедура голосування за одного із чотирьох кандидатів на звання найкращого футболіста тижня за підсумками перших матчів 1/8 фіналу Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.

Один із героїв київського “Динамо” у вибореній гостьовій нічиї з римським “Лаціо” — півзахисник Віктор Циганков, потрапив до числа кандидатів на престижне звання.

Конкуренцію в боротьбі за цю нагороду нашому земляку складуть: Генріх Мхітарян (“Арсенал”), Марсело Фільо (“Ліон”) та Валон Беріша (“Ред Булл Зальцбург”).

Зазначимо, що Циганков забив гол п’ятою у ворота “Лаціо”, а також віддав гольову передачу на Жуніора Мораеса.

Примітно, що в 28 проведених поєдинках сезону 2017/18 років Циганков забив 12 м’ячів і віддав 10 асистів.

Нагадаємо, що зустріч з “бьянкочелесті” в Римі завершилася з рахунком 2:2.

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