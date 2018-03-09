Гравця "Динамо" номінували на звання кращого футболіста тижня в ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. На сайті УЄФА розпочалася процедура голосування за одного із чотирьох кандидатів на звання найкращого футболіста тижня за підсумками перших матчів 1/8 фіналу Ліги Європи, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Один із героїв київського “Динамо” у вибореній гостьовій нічиї з римським “Лаціо” — півзахисник Віктор Циганков, потрапив до числа кандидатів на престижне звання.
Конкуренцію в боротьбі за цю нагороду нашому земляку складуть: Генріх Мхітарян (“Арсенал”), Марсело Фільо (“Ліон”) та Валон Беріша (“Ред Булл Зальцбург”).
Зазначимо, що Циганков забив гол п’ятою у ворота “Лаціо”, а також віддав гольову передачу на Жуніора Мораеса.
Примітно, що в 28 проведених поєдинках сезону 2017/18 років Циганков забив 12 м’ячів і віддав 10 асистів.
Нагадаємо, що зустріч з “бьянкочелесті” в Римі завершилася з рахунком 2:2.